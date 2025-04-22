В школах и домах культуры Киржача развернули ПВР

В школах и домах культуры города Киржач — районного центра Владимирской области — организованы пункты временного размещения для граждан, эвакуированных из-за взрывов на военном складе, 22 апреля сообщает пресс-служба МЧС РФ.
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