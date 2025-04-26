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«Атомная отрасль в России переживает омоложение». О чем думает и пишет Валиева в 19 лет

«Атомная отрасль в России переживает омоложение». О чем думает и пишет Валиева в 19 лет

Камиле Валиевой исполнилось 19. Из вундеркинда фигурного катания она выросла в девушку, которая интересуется стандартными для этого возраста темами: полезные ископаемые, философия международных отношений, местное самоуправление.

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