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Американская помощь всё? После удара русской армии у ВСУ закончились ракеты "Хаймарс". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Американская помощь всё? После удара русской армии у ВСУ закончились ракеты "Хаймарс". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Американская помощь всё? После удара русской армии у ВСУ закончились ракеты «Хаймарс». Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровСтало известно о том, что Вооружённые силы России нанесли серию ударов по складам боеприпасов ВСУ, в том числе, где хранились американские ракеты системы "Хаймарс".

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