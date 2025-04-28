Американская помощь всё? После удара русской армии у ВСУ закончились ракеты "Хаймарс". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Американская помощь всё? После удара русской армии у ВСУ закончились ракеты «Хаймарс». Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровСтало известно о том, что Вооружённые силы России нанесли серию ударов по складам боеприпасов ВСУ, в том числе, где хранились американские ракеты системы "Хаймарс".