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Фазаны – всё: Крым отказывается от легендарного хозяйства

Фазаны – всё: Крым отказывается от легендарного хозяйства

Совмин Крыма приготовил к приватизации любимое вождями СССР охотхозяйство «Холодная гора». Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был заядлым охотником, который, говорят, особо любил фазанью охоту.

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