Совмин Крыма приготовил к приватизации любимое вождями СССР охотхозяйство «Холодная гора». Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был заядлым охотником, который, говорят, особо любил фазанью охоту.
Совмин Крыма приготовил к приватизации любимое вождями СССР охотхозяйство «Холодная гора». Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был заядлым охотником, который, говорят, особо любил фазанью охоту.
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