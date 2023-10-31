Обзор телеграм-канала «Контрольная ставка»

Телеграм-канал «Контрольная Ставка» (https://t.me/+RJ522gA8YNFkNWQ6) под управлением каппера Артура Карицкого представляет собой ценный ресурс для бетторов, ищущих качественные прогнозы на спортивные события.
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