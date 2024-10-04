EigenLayer расследует подозрительный кошелек, нарушивший график блокировки и продавший токены EIGEN на сумму $5,5 млн.

Команда EigenLayer расследует неодобренную деятельность по продаже после того, как возможный сотрудник, бывший сотрудник или ранний инвестор продал токены EIGEN на сумму около $5,5 млн, нарушив период блокировки.
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