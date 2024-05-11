В Татарстане ожидаются интенсивные осадки, снижение видимости и сильный ветер

В Татарстане ожидается значительное ухудшение погоды. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ. С вечера субботы и в ночь на воскресенье ожидаются сильные осадки с ухудшением видимости до одного-двух километров на некоторых территориях республики.
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