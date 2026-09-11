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«Платье мести» принцессы Дианы впервые за 30 лет выставят на аукцион

«Платье мести» принцессы Дианы впервые за 30 лет выставят на аукцион

Черное шелковое платье принцессы Дианы, известное как «платье мести», впервые почти за 30 лет выставят на торги.

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