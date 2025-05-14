Профориентационная встреча

13.05.2025г. состоялся встреча учащихся и педагогов нашей школы с заместителем начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Солоновичем Игорем Николаевичем и инспектором Купревич Татьяной Витальевной.
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