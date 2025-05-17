В Национальной библиотеке ЯНАО 16 мая прошла «Библионочь»

В Национальной библиотеке ЯНАО в Салехарде 16 мая прошла «Библионочь» (0+). Гости праздника пообщались с известными писательницами, поучаствовали в необычных мастер-классах, а юных северян расписали яркими красками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии