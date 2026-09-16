Жители района Сокол познакомятся с уникальной фотоэкспозицией на севере Москвы

Прогулка по парку «Ходынское поле» стала еще интереснее: здесь развернулась масштабная экспозиция, приуроченная к 70-летию Дня строителя.
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