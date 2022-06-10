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Ваноли ушел из «Спартака», АПЛ приостановит контракт с «Матч ТВ», поручения Путина по спорту и другие новости утра

Ваноли ушел из «Спартака», АПЛ приостановит контракт с «Матч ТВ», поручения Путина по спорту и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Предлагаем начать пятницу с нашего дайджеста новостей  🐯 1. Паоло Ваноли ушел из «Спартака».

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