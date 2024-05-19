Боксер Кроуфорд: Усик претендует на звание лучшего боксера вне весовых категорий

Чемпион мира в трех весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд заявил в своих соцсетях, что украинец Александр Усик претендует на звание лучшего боксера вне весовых категорий.
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