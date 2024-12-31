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Мы соседи по планете

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Табун уходит в небо: как лошадей перевозят на самолетах

Табун уходит в небо: как лошадей перевозят на самолетах

Скаковые лошади путешествуют по всему миру для участия в скачках. А вы когда-либо задумывались, как их перевозят? Чистокровные скакуны требуют особого обращения, поэтому летают на самолетах со встроенными конюшнями, стоимостью по 50 миллионов фунтов (около 5 миллиардов рублей).

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