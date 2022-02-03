Расходы россиян на покупку новых автомобилей в декабре выросли на 11%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Траты россиян на покупку новых автомашин в декабре выросли на 11% по сравнению с ноябрем и достигли 271,5 млрд рублей, отмечается в исследовании маркетплейса "Банкавто" (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) и аналитического агентства "Автостат".