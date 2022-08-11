Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить Южную Корею из-за COVID

Сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем главы отдела ЦК Трудовой партии государства, пригрозила Южной Корее уничтожением, если она будет провоцировать проникновение COVID в КНДР.