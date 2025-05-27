Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 022 подписчика

Неучтённый вор в законе: в столице задержан Лёха Московский, организовавший игорный бизнес

Неучтённый вор в законе: в столице задержан Лёха Московский, организовавший игорный бизнес

Также задержаны 18 человек, входивших в его группу, занимавшуюся нелегальным игорным бизнесом.В Новой Москве в ходе совместной операции МВД и ФСБ был задержан 53-летний Алексей Иванов, а в Нижнем Новгороде - 18 членов его преступной группы, занимавшейся организацией подпольных казино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх