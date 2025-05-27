Неучтённый вор в законе: в столице задержан Лёха Московский, организовавший игорный бизнес

Также задержаны 18 человек, входивших в его группу, занимавшуюся нелегальным игорным бизнесом.В Новой Москве в ходе совместной операции МВД и ФСБ был задержан 53-летний Алексей Иванов, а в Нижнем Новгороде - 18 членов его преступной группы, занимавшейся организацией подпольных казино.