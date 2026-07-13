Вопросы безопасности и антитеррористической защищенности в Ивановской области обсудили на совместном заседании АТК и оперативного штаба

Комплекс мер по усилению безопасности и антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, а также Единого дня голосования обсудили на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Ивановской области.
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