Вопросы безопасности и антитеррористической защищенности в Ивановской области обсудили на совместном заседании АТК и оперативного штаба

Комплекс мер по усилению безопасности и антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, а также Единого дня голосования обсудили на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Ивановской области.