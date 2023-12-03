Поздравления в стихах и открытках с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемым 4 декабря Ксения КсеновскаяВведение во Храм Пресвятой Богородицы — благодатное событие, увековеченное православной церковью.
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