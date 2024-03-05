Челябинец зарезал таксу и "уехал" на строгий режим

Животное сутки страдало в ветеринарной клинике.Жестокое обращение с животным, причинение ему боли, страданий, повлекшее его гибель — по такой статье судили челябинца, который, будучи пьяным, нанёс удар ножом собаке.
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