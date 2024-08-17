Экс-прокурора Новосибирска Ференца освободили от наказания

Новосибирский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел приговор Центрального районного суда Новосибирска и освободил Дениса Ференца от наказания «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».
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