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Экс-прокурора Новосибирска Ференца освободили от наказания

Экс-прокурора Новосибирска Ференца освободили от наказания

Новосибирский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел приговор Центрального районного суда Новосибирска и освободил Дениса Ференца от наказания «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».

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Комментарии
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Николай ИВАНОВ
Было бы желание, а повод для освобождения от наказания всегда можно найти......   Вот из-за таких решений население понимает, что правоохранительных органах у нас не совсем благополучно и подрывают веру в государственную власть.....
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