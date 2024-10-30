Андрей Черемисинов, многолетний участник проекта "Что? Куда? Когда?"

Андрей Черемисинов, советник генерального директора "Росатома" по информационным проектам, известный как защитник интересов экспертов в популярном телешоу "Что? Куда? Когда?" Он скончался в возрасте 55 лет после продолжительной борьбы по неизвестным причинам.