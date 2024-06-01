Ольга Каширина

Практически они уже сделали это - завладели тем, что им принадлежать не должно.Даже кладбища на той земле, которую они купили, нельзя устраивать. А вашему любимцу - господину Зеленскому - наплевать на это. Ведь он не несет ответственности за эту землю на которой народ, который он так старательно убивает сейчас, сотни лет жил, размножался, возделывал эту землю и считал ее своей Родиной. С кем же вы имеете дело? Его же даже человеком назвать нельзя. Он - убийца действующий под руководством другого убийцы - Байдена.