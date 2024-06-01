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Трамп-младший: западные корпорации после окончания конфликта завладеют Украиной

Трамп-младший: западные корпорации после окончания конфликта завладеют Украиной

Дональд Трамп-младший в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном выразил мнение, что иностранные инвесторы после завершения конфликта на Украине хотят захватить ее сельскохозяйственные угодья.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Колгосп Червона цiцька, Припезденского района на Хуiвщине, вот что они получат, не более. Ах да, ещё губоскатный станок размером с сарай.
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17 час.
Ольга Каширина
Практически они  уже сделали это - завладели тем, что им принадлежать не  должно.Даже кладбища на  той земле, которую они купили, нельзя устраивать.  А вашему любимцу - господину Зеленскому - наплевать на это.  Ведь он не несет ответственности за эту землю на которой  народ, который он так старательно убивает  сейчас,  сотни лет жил, размножался, возделывал эту землю и считал ее своей Родиной. С кем же  вы имеете дело?  Его же даже  человеком назвать нельзя. Он - убийца  действующий под руководством другого убийцы - Байдена.
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17 час.

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