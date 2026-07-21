Песков: РФ продолжит бить по судам с оружием для ВСУ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские вооруженные силы наносили и будут продолжать наносить удары по морским судам, задействованным в перевозке амуниции и вооружений для киевского режима.
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