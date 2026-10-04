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«Селюки, вылезшие в Европу. Им насрать на сборную». Милевский — после крупного поражения Украины в матче Лиги наций

«Селюки, вылезшие в Европу. Им насрать на сборную». Милевский — после крупного поражения Украины в матче Лиги наций

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский жестко раскритиковал игроков национальной команды после крупного поражения от Северной Ирландии (0:3) в матче Лиги наций.

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