В Самаре возбудили дело после аварийного отключения света и отопления

Прокуратура провела проверку и передала материалы в СК.В Самаре по поручению прокуратуры Красноглинского возбудили уголовное дело после того, как на территории СПК "Звёздочка" отключили электричество с 12 на 13 декабря.
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