Бытовая химия меняет владельца: «Арнест» купит активы Reckitt Benckiser в России

Группа «Арнест» станет новым владельцем российского подразделения бытовой химии (Russia Hygiene) Reckitt Benckiser Group — сделка охватывает бренды AirWick, Finish, Vanish, Tiret, Calgon, CillitBang и Woolite.
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