Патрушев призвал беречь потенциал кораблей ВМФ России

Потенциал кораблей Военно-морского флота России нужно беречь. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя отказ от проведения традиционного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2026 году.
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