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ВС РФ подняли российский флаг над Карловкой

ВС РФ подняли российский флаг над Карловкой

Российские подразделения освободили Карловку на покровском направлении. Военнослужащие группировки «Центр» 60-го отдельного штурмового батальона «Сомали» водрузили флаг РФ над домом местного олигарха, знаменуя освобождение населенного пункта.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Россия  вперёд ! так держать !Армия России уверенно освобождает города и сёла отукро нациской и натовской нечести!!
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21 час.

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