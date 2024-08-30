ВС РФ подняли российский флаг над Карловкой

Российские подразделения освободили Карловку на покровском направлении. Военнослужащие группировки «Центр» 60-го отдельного штурмового батальона «Сомали» водрузили флаг РФ над домом местного олигарха, знаменуя освобождение населенного пункта.
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