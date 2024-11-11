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Шольц и Трамп по телефону договорились о работе над "возвращением мира" в Европу

Шольц и Трамп по телефону договорились о работе над "возвращением мира" в Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 ноября, провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о совместной работе над "возвращением мира" в Европу.

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