Шольц и Трамп по телефону договорились о работе над "возвращением мира" в Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 ноября, провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о совместной работе над "возвращением мира" в Европу.
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