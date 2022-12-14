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Россия построит уникальную арктическую станцию «Снежинка»

Россия построит уникальную арктическую станцию «Снежинка»

Освоение Арктики стало одним из главных приоритетов для России. Уже в следующем году планируется начать новый многообещающий проект, предусматривающий строительство уникальной исследовательской станции «Снежинка» в российской арктической зоне.

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