Россия построит уникальную арктическую станцию «Снежинка»

Освоение Арктики стало одним из главных приоритетов для России. Уже в следующем году планируется начать новый многообещающий проект, предусматривающий строительство уникальной исследовательской станции «Снежинка» в российской арктической зоне.
Освоение Арктики стало одним из главных приоритетов для России. Уже в следующем году планируется начать новый многообещающий проект, предусматривающий строительство уникальной исследовательской станции «Снежинка» в российской арктической зоне.
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