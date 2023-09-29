Страна и люди
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Страна и люди

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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в шпионаже жителя Керчи

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в шпионаже жителя Керчи

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Керчи, подозреваемого в госизмене. Служба сообщает, что злоумышленник по заданию Главного управления МО Украины снимал на видео перемещения военной техники в зоне СВО.

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