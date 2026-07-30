В Европе признали неспособность Украины защититься от российских ракет Собственное производство ракет-перехватчиков для американских комплексов противовоздушной обороны Patriot станет важным шагом для Украины.
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