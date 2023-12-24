Тёмная для должников

Фото: stolicaonegoВ Приднестровье нашли новый способ бороться с должниками Приднестровские власти в очередной раз активно взялись за решение проблемы задолженностей жителей республики перед коммунальными предприятиями.
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