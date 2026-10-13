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Утро.ru

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Виктория Боня пожаловалась на последствия неудачной пластики

Виктория Боня пожаловалась на последствия неудачной пластики

Виктория Боня вынуждена исправлять последствия неудачной пластической операции с помощью ботокса. Телезвезда пожаловалась, что после хирургического вмешательства столкнулась с неприятными изменениями внешности, о которых теперь сильно переживает.

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