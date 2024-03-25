Театр абсурда
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Театр абсурда

8 736 подписчиков

Деколонизация от мозгов...

Деколонизация от мозгов...

Когда-то еще в 2014 году я писала, что 2%, от силы 3 % населения на окраине совершили государственный переворот.

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