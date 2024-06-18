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В Челябинской области за день утонули пять человек

В Челябинской области за день утонули пять человек

Южноуральцы продолжают гибнуть на водоемах, не оборудованных для купания. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с начала купального сезона на водоемах Южного Урала утонули 15 человек, в том числе 3 детей.

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