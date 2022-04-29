Popcaketv

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Бородина обратилась к Леди Гаге после оскорбления россиян: «В России живут не тупые люди, они ходили на твои концерты!»

Бородина обратилась к Леди Гаге после оскорбления россиян: «В России живут не тупые люди, они ходили на твои концерты!»

Телеведущая Ксения Бородина не смогла сдержать эмоции после того, как узнала, что зарубежная певица Леди Гага (Lady Gaga) прошлась по России и фанатам из РФ на одном из концертов.

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