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Новости Липецка

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В Липецке из учебного плана 7 класса убрали обществознание после проверки прокуратуры

В Липецке из учебного плана 7 класса убрали обществознание после проверки прокуратуры

Семиклассники занимались по устаревшим учебникам, где были нормы, утратившие силу. С 2026 года обществознание изучают только в 9-11 классах, поэтому предмет убрали из программы 7 класса.

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