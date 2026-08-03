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Daily Storm

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Число погибших при атаке БПЛА в Геленджике выросло до шести, трое из них — дети

Число погибших при атаке БПЛА в Геленджике выросло до шести, трое из них — дети

Пострадали около 40 человек, 17 госпитализированыВ поселке Архипо-Осиповка Геленджика в результате атаки беспилотников число погибших выросло до шести человек, трое из них — дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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