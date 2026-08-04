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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг, Плющенко, Мостовой, Аршавин, Фетисов и Панарин сыграют за команды Овечкина и Ковальчука в гала-матче «Кубка Овечкина». Малкин – в числе тренеров

Стали известны участники гала-матча, который пройдет 8 августа на «Арене-Мытищи» в рамках финального дня Кубка Овечкина.

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