«Красная тревога»: В Европе начали истерить из-за планов Трампа

Европейские лидеры обеспокоены возможными последствиями вывода американских войск из стран НАТО. Как сообщает австрийская газета Exxpress, Пентагон рассматривает сценарий сокращения своего военного контингента в Европе.
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