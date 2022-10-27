Андрей Куприков, Волгоград: Всё будет хорошо, дорогая

Оригинал записи опубликован на сайте JOURNALCHIK.RU Вы можете оставить комментарий здесь или там.Вечером за ужином жена спросила, мол, а что, мы ракетные испытания ядерные начали проводить, учения ? Может того, на всякий случай тревожный чемоданчик собрать ?На что, закусывая собственной квашенной капусткой, ответил, спокойно дорогая, все будет хорошо, мы в миллионнике живем, поэтому скорей всего по нам долбанут ядреным батоном в воздухе, максимум успеем вспышку узреть, секунда и мы в раю, а там ты меня с Надюхой увидишь.