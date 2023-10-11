Льготную ипотеку под 2% предлагают ввести для новых категорий россиян

В России предлагают снизить ставку ипотеки до 2% для мобилизованных участников СВО. Такую просьбу направил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишут «Известия» со ссылкой на документ.