Льготную ипотеку под 2% предлагают ввести для новых категорий россиян

В России предлагают снизить ставку ипотеки до 2% для мобилизованных участников СВО. Такую просьбу направил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишут «Известия» со ссылкой на документ.
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