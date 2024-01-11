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В Госдуме предложили запретить продавать безалкогольное пиво детям

В Госдуме предложили запретить продавать безалкогольное пиво детям

По словам источник «Известий» в Госдуме, вовлеченного в этот процесс, в последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами, максимально схожими с теми, которые используют при производстве алкогольных напитков.

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