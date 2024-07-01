Депутат бундестага предрекла ЕС разрушение в случае принятия в его состав Украины Возможное вступление Украины в Евросоюз далеко не всеми в Европе воспринимается, как необходимая мера.
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Депутат бундестага предрекла ЕС разрушение в случае принятия в его состав Украины Возможное вступление Украины в Евросоюз далеко не всеми в Европе воспринимается, как необходимая мера.
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