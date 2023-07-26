«Репрессии сделали Россию великой!»: Заявление Александра Дугина возмутило Ксюшу Собчак, которая увидела философа в «расстрельных списках». Кто прав?

кобылоголовая никогда особым умом не выделялась. а репрессии - штука нужная, с их помощью кобылоголовых меньше становится, да и иным назидание...

Наталия

А себя она разве не видит в "расстрельных списках"? Может быть, поэтому так остро и отреагировала?