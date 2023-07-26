Театр абсурда

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«Репрессии сделали Россию великой!»: Заявление Александра Дугина возмутило Ксюшу Собчак, которая увидела философа в «расстрельных списках». Кто прав?

«Репрессии сделали Россию великой!»: Заявление Александра Дугина возмутило Ксюшу Собчак, которая увидела философа в «расстрельных списках». Кто прав?

Александр Дугин, которого поклонники называют философом, опубликовал весьма интересный и неоднозначный пост, в котором утверждал, что именно репрессии сделали Россию великой и сильной, позволили быстро развиваться и производить чистку обнаглевших элит.

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Комментарии
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sozopolpiter воробьев
кобылоголовая никогда особым умом не выделялась. а репрессии - штука нужная, с их помощью кобылоголовых меньше становится, да и иным назидание...
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16 час.
Наталия
А себя  она разве не видит в &quot;расстрельных списках&quot;? Может быть, поэтому так остро и отреагировала?
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15 час.
TG
Tamara Goncharuk
Сравнили Великого Александра Дугина, с мартышкой Собчак.
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14 час.

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