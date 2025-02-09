Хинштейн анонсировал точечную выдачу сертификатов жителям приграничья

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил после встречи с жителями трех приграничных районов — Кореневского, Беловского и Хомутовского, что планируется проработать возможность точечной выдачи жилищных сертификатов вынужденным переселенцам из тех населенных пунктов, где степень разрушений после атак ВСУ составляет менее 80%.