Экшен-рогалик с мехами Oblivion Override покинет ранний доступ в конце января Разраб...

Экшен-рогалик с мехами Oblivion Override покинет ранний доступ в конце январяРазработчик Humble Mill объявил о готовности выпустить из раннего доступа свой экшен-рогалик с мехами Oblivion Override, вдохновленный серий Castlevania.
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