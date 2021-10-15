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Первая книга стихов Маяковского продана на аукционе за 1,3 млн рублей

Первая книга стихов Маяковского продана на аукционе за 1,3 млн рублей

На аукционе в Москве продана первая книга стихов поэта Владимира Маяковского «Я», сообщается 15 октября на сайте аукционного дома «Литфонд».

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